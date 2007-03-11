США перейшли на літній час на три тижні раніше

Сполучені Штати Америки перейшли на літній час, повідомляється в неділю на сайті ВВС News. Це відбулося на три тижні раніше ніж зазвичай - раніше стрілки годинника переводилися в першу неділю квітня.

Зміни пов`язані з прийнятим в 2005 році законом, який набув чинності в 2007 році. Американські законодавці вважають, що їх ініціатива допоможе захистити навколишнє середовище, знизивши витрату палива і електроенергії. Згідно тому ж акту, перехід на зимовий час у США здійснюватиметься на тиждень пізніше за звичайний термін (раніше це відбувалося в останню неділю жовтня).

Фахівці також відзначають, що подовження літнього часу на місяць в першу чергу торкнеться комп`ютерів, на яких відповідний перехід здійснюється автоматично.

Лента.ру ***В Україні, як і в Європі, перехід на літній час здійснюється в останню неділю березня о другій годині ночі переведенням стрілок на годину вперед, а зворотний перехід – о третій ночі в останню неділю жовтня.