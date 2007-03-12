Іран випустив ”ядерні” гроші

Іранська влада оголосили про випуск нових банкнот номіналом в 50 тисяч ріалів, на оборотному боці яких зображений атом - ядро, оточене орбітами електронів, повідомляє AFP. Фоном для атома служить каліграфічний напис, в якому цитуються слова пророка Мухаммеда "Якщо в сузір`ї цьому наука живе, мужі з Персії її опанують".

На лицьовому боці банкноти зображений керівник Ісламської революції і фундатор нинішнього іранського режиму аятолла Алі Хомейні.

Шість мільйонів купюр надійшли до банків у той момент, коли міжнародне співтовариство вимагає у Ірану припинити дослідження в рамках його ядерної програми. У Тегерані називають ці вимоги несправедливими і намагаються відстояти своє право на мирну, як кажуть керівники країни, ядерну програму.

За нинішнім обмінним курсом 50 тисяч ріалів - це трохи більше п`яти американських доларів.

Лента.ру