”300 спартанців” ведуть проти Ірану психологічну війну

Офіційний представник уряду Ірану Голямхоссейн Ельхам назвав голлівудський блокбастер "300 спартанців", який вийшов недавно в прокат, таким що ображає іранську культуру і народ країни.

"Цей фільм - пропаганда проти культури іранців. Вони (Захід) хочуть спотворити нашу історію і культуру, поставити її під запитання, образити", - заявив журналістам іранський урядовець, відповідаючи на прохання висловити своє ставлення до цього кінофільму.

"Звичайно, жоден народ цього не терпітиме. Їхні дії є ворожою поведінкою, психологічною і культурною війною", - наголосив Ельхам.

Фільм "300 спартанців" ("300") протягом минулих вихідних зібрав в американському і канадському прокаті $70 мільйонів. Це найуспішніша березнева прем`єра.

В основу фільму покладена історія знаменитої битви при Фермопілах. У 480 році до нашої ери величезна армія Перської імперії, світової держави того часу, вторглася до Греції.

РІА "Новости"