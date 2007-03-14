У Донецькій області знайшли радіоактивний мішок

У вівторок у Харцизьку Донецької області у траншеї для відводу води з будівельного майданчика було знайдено дермантиновий мішок розміром 70х15 см (на ньому нанесено "Обережно радіоактивно", м.Ташкент 1970 р. середньоазіатський "Атомпром"), який випромінює радіацію, що перевищує гранично допустимий рівень у 83 рази.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, відстань до найближчого житлового будинку - 500 м.

Вчора ж фахівці спецкомбінату "Радон" радіоактивне джерело вилучили і відправили на утилізацію.

Згідно із замірами обласної СЕС, радіаційний рівень на грунті, де знаходилось джерело радіоактивного випромінювання, не перевищує гранично допустиму концентрацію. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Донецькій області.