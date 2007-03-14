Президент підписав мораторій на відчуження майна профспілок

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про мораторій на відчуження майна, яке перебуває у володінні Федерації професійних спілок України», який був прийнятий парламентом 22 лютого 2007 року.

Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво Глави держави.

Згідно із Законом, до 1 січня 2008 року встановлюється мораторій на відчуження нерухомого майна санаторно-курортного, туристичного та фізкультурно-спортивного призначення та основних засобів виробництва, які перебувають у володінні Федерації професійних спілок України, господарських товариств та інших суб`єктів господарювання, учасником (акціонером) чи засновником яких є ФПУ, акцій (часток, паїв) господарських товариств, які здійснюють відповідну діяльність, що перебувають у володінні ФПУ, а також на передачу в оренду чи інше користування фізичним та юридичним особам майна, яке перебуває у володінні Федерації.

Крім того, Законом Кабінету Міністрів України доручено утворити робочу комісію за участю народних депутатів, представників ФПУ, об`єднань роботодавців, Фонду державного майна України, Рахункової палати України, правоохоронних органів, яка протягом місяця після набуття чинності цим Законом має скласти перелік майна, яке забороняється відчужувати відповідно до цього Закону, а протягом трьох місяців – провести інвентаризацію відповідного майна. Комісії також доручено визначити законність перебування кожного об`єкта у володінні ФПУ, встановити щодо кожного об`єкта частку держави, ФПУ, інших профспілок, суб`єктів господарювання, перевірити законність відчуження майнових комплексів, іншого майна ФПУ, закритими акціонерними товариствами «Укрпрофоздоровниця», «Укрпрофтур».