Метеорологи вибачилися за неправильний прогноз квітнення сакури

Головний метеоролог Японії Кейчи Кашивагі (Keiichi Kashiwagi) 14 березня в ефірі національних новин приніс публічні вибачення за помилку в прогнозі початку квітнення сакури в Токіо, повідомляє агентство France Presse.

За інформацією агентства, раніше через комп`ютерну помилку було оголошено, що сакура в Токіо розпуститься не 21, а 18 березня. Японська метеорологічна служба також переглянула дати початку квітнення в трьох інших районах Японії, відклавши початок цього сезону на терміни до 9 днів.

Прогнозування початку квітнення японської вишні є одним з найвідповідальніших завдань метеорологічної служби Японії після прогнозу землетрусів. Щорічний період квітнення сакури триває менше тижня, і в цей час жителі Японії мають вийти до парків, подвір’їв або навіть кладовищ, щоб провести час під деревами.

Лента.ру