Абрамович погодився розлучитися з дружиною після розмови з Путіним
Президент РФ і олігарх "неймовірно близькі"
|Роман і Ірина Абрамович. Фото AFP
Мільярдер і власник ФК "Челсі", чию дружбу з Путіним порівнюють зі стосунками батька і сина, отримав вказівку розібратися в своєму особистому житті, після того, як його зв`язок з Дариною Жуковою минулого року став надбанням громадськості.
40-річному Абрамовичу і його 39-річній дружині Ірині минулого місяця в Москві забезпечили "швидке розлучення". Вся ця історія була, ймовірно, найдорожчим розлученням у світі.
Роль Путіна в розлученні Абрамовича буде описана трохи пізніше в новій біографії російського лідера, написаній поважним автором Крісом Хатчінсом, який також є біографом Абрамовича.
Після того, як фотографії Абрамовича в компанії колишньої моделі, 24-річної Дарини Жукової, були опубліковані в жовтні минулого року, Ірина пред`явила чоловіку ультиматум: або вона, або коханка – і, коли він відмовився залишити Дарину, Ірина зажадала розлучення.
Він, за деякими відомостями, не хотів давати їй розлучення, але незабаром після втручання Путіна передумав.
Хатчінс сказав Daily Mail: "Абрамович і Путін неймовірно близькі. Хоча між ними різниця в 10 років, Путін сприймає Абрамовича мало не як улюбленого сина, а коли Абрамович входить в кімнату, у Путіна обличчя починає світитися".
"Коли минулого року почали розповзатися чутки про приватне життя Абрамовича, Путін велів йому привести особисте життя в порядок. Путін – дуже сімейна людина, і він не схвалював стосунків Абрамовича з Дариною і того розголосу, який одержав цей зв`язок".
"Він сприймає Абрамовича як посланця Росії і дав йому зрозуміти, що він повинен улагодити свої особисті справи".
"Абрамович, як правило, робить те, що говорить йому Путін, як в бізнесі, так і в особистому житті, і втручання Путіна, безумовно, вплинуло б на його рішення надати своїй дружині розлучення з обопільної згоди".
Вирішальне з`ясування стосунків між Абрамовичем і Іриною, судячи з усього, відбулося в грудні.
Хатчінс говорить, що, хоча у обох сторін в результаті розлучення залишилося "достатньо грошей, щоб забезпечити їм безбідне життя, живи вони хоч ще по 500 років", Ірина була "абсолютно зломлена" розлученням.
"Вона ніколи цього не хотіла", – говорить він.
"Вона ніколи не хотіла руйнувати шлюб, але вона занадто горда, щоб продовжувати жити в шлюбі, якби він не перестав зустрічатися з Дариною".