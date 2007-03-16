У Києві самогубця підірвав себе у власній квартирі

У Солом`янському районі Києва, в квартирі дев`ятиповерхового житлового будинку чоловік покінчив життя самогубством, влаштувавши вибух газу та пожежу у власній квартирі.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, для цього він відкрив вентиль газового крану, розлив бензин та скоїв підпал. Пізніше стався вибух побутового газу.

Власник квартири загинув, вибухом пошкоджено вікно на кухні, вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку.

Чотирма відділеннями Державної пожежної охорони пожежу ліквідовано.