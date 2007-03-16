Центр допомоги жінкам потребує допомоги

Київський міський центр роботи з жінками звинувачує владу Шевченківського району Києва у спробі забрати приміщення центру.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила директор центру Галина ГОНЧАРУК.

Вона розповіла, що з часу створення центру з районною владою була укладена і щорічно подовжувалась угода про оренду приміщення за адресою вул. Мельникова, 20.

За її словами, влітку минулого року було домовлено про подовження строку оренди ще на рік, а відповідну угоду планувалося підписати у вересні 2006 року. Однак, заявила Г.ГОНЧАРУК, цю угоду не підписано й досі.

Директор центру зазначила, що згідно з усною інформацією з райдержадміністрації, ордер на користування приміщенням отримав міський рекламно-інформаційний туристський центр, який, за її інформацією очолює один із депутатів Шевченківської районної ради.

При цьому Г.ГОНЧАРУК зазначила, що крім цього центру фактично жодна інша громадська організація, що опікується проблемами жінок, не має пристойного приміщення в центрі міста. Вона додала, що натомість цілком очевидно, що будинок центру є “ласим шматком” для багатьох бізнесменів, які будь-якими методами прагнуть ним заволодіти. “Це справжня дискримінація жінок”, – заявила директор центру.

Г.ГОНЧАРУК розповіла, що центр було створено в 1998 році спільними зусиллями жіночих громадських організацій та Київської міської влади. Центр роботи з жінками є осередком надання безкоштовної допомоги жертвам насильства та жінкам, які опинилися в кризових ситуаціях. Зокрема, за 9 років роботи центру близько 36 тис. жінок та 2 тис. чоловіків отримали безкоштовну психологічну та юридичну допомогу, 360 жінок та 120 дітей знайшли дах у притулку для потерпілих від насильства в сім’ї, більш як 12 тис. осіб пройшли різноманітні курси та навчання в центрі.