Податківці знайшли у вантажівці півтори тисячі контрабандних автошин

У Волинській області податківці запобігли контрабанді майже 1,5 тис. шин до автомобілів на суму понад 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в управлінні податкової міліції ДПА у Волинській області, вантажівку, яка перевозила нелегальний товар, зупинили на одній із АЗС поблизу Ковеля. Співробітники податкової міліції виявили, що відсік транспортного засобу завантажений новими шинами іноземного виробництва. Супровідних документів на вантаж у водія не виявилося.

Майже 1,5 тис. контрабандних шин орієнтовною вартістю 1 млн. 350 тис. грн. вилучено до прийняття рішення згідно з чинним законодавством.