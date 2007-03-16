Емір Кустуриця зняв фільм про Марадону
Кожну частину названо за одним із смертних гріхів
Емір Кустуриця закінчив знімальну частину роботи над повнометражним документальним фільмом, присвяченим "зірці" світового футболу Дієго Марадоні.
Фільм під робочою назвою "Не забувай Фіоріто" знімався півтора роки в кварталі бідноти аргентинської столиці, де народився Марадона, а також у містах Італії та в Бєлграді, розповів Кустуриця журналістам в сербському селі Мокра Гора, де розташований створений режисером етнографічний музей.
Він зазначив, що робота над фільмом стала для нього "тяжким випробуванням", особливо наприкінці знімального процесу. Режисерові доводилося багато разів літати з Європи до Аргентини, щоб добитися від Марадони відвертих визнань про те, коли і чому він почав вживати наркотики.
Фільм складається з сімох частин, кожна з яких має назву одного з біблійних смертних гріхів і починається кадрами знаменитих футбольних "фінтів" Марадони.
Емір Кустуриця, який починав творчу кар`єру в Сараєво як режисер телебачення, а потім як кінодокументаліст, планує закінчити монтаж своєї нової документальної стрічки до відкриття Каннського кінофестивалю 2008 року.