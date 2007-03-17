Ісламські фанатики пообіцяли нагороду за відрізану голову письменниці (фото)

Індійська мусульманська організація "Всеіндійська об`єднана рада" (All India Ibtehad Council) призначила нагороду за вбивство письменниці Тасліми Насрін, повідомляє AFP. Голова "ради" Таки Реза Хан пообіцяв 500 тисяч рупій (11319 доларів) тій людині, хто відріже жінці голову.

"Своєю писаниною Тасліма ганьбить мусульман. Треба б її убити і відтяти голову. Ну, а той, хто це зробить, одержить від ради нагороду", - пояснив свою позицію Хан.

При цьому, він залишив Насрін альтернативу: щоб Хан змилувався, їй слід "вибачитися, спалити свої книги і виїхати".

Керівництво "Всеіндійського об`єднаної ради" образилося на письменницю за книгу "Сором і ганьба" (Shame), в якій змальовується нелегкий побут сім`ї індуїстів, що живе в мусульманському оточенні.

Варто зазначити, що інші мусульманські організації Індії засудили ВОР за надміру різке рішення. На їхню думку, такі нагороди виставляють всіх послідовників ісламу в непривабливому світлі. Водночас "помірні" індійські мусульмани зі схваленням поставилися до ідеї спалення книг письменниці та її висилки з Індії, де вона нині живе.

Про реакцію Тасліми Насрін - лікаря, лауреата премії ЮНЕСКО за поширення ідей толерантності і ненасильства - на звістку про призначення нагороди за її голову ще не відомо, проте їй не звикати до погроз: на батьківщині, в Бангладеш, її страти вимагають вже давно, там вона заочно засуджена до тюремного ув`язнення, а її творчість перебуває під тотальною забороною.

Лента.ру