У Східно-Китайському морі зникли безвісти 23 людини

Зіткнення двох вантажних кораблів сталося сьогодні в Східно-Китайському морі, повідомляє агентство «Ассошіейтед Пресс» з посиланням на «Сіньхуа».

Внаслідок зіткнення одне суховантажне судно затонуло. Зниклими безвісти вважаються 23 чоловіки. На місці аварії тривають рятувальні роботи, поки що врятувати вдалося шість чоловік. Інші подробиці не повідомляються.