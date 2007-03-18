У Східно-Китайському морі зникли безвісти 23 людини

14:20, 18 березня 2007
Разное
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Зіткнулися два вантажні судна 

Зіткнення двох вантажних кораблів сталося сьогодні в Східно-Китайському морі, повідомляє агентство «Ассошіейтед Пресс» з посиланням на «Сіньхуа».

Внаслідок зіткнення одне суховантажне судно затонуло. Зниклими безвісти вважаються 23 чоловіки. На місці аварії тривають рятувальні роботи, поки що врятувати вдалося шість чоловік. Інші подробиці не повідомляються.

 

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