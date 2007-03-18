Автокатастрофа у Ростовській області: є загиблі та поранені
18:34, 18 березня 2007Разное
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На місці працюють рятувальники
В результаті катастрофи пасажирського автобуса в Ростовській області загинули троє, поранення дістали 26 осіб.
Як передає РІА «Новости», пасажирський автобус, що виконував рейс Волгодонск-Ростов, перекинувся в районі селища Лагуткіно. У ньому перебували 45 людей: 43 пасажирів і двоє водіїв.
За словами водія автобуса, його підрізала легкова машина, і він спробував ухилитися, почав гальмувати, зачепив узбіччя і перекинувся.
На місці працюють рятувальники.
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