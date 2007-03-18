Автокатастрофа у Ростовській області: є загиблі та поранені

В результаті катастрофи пасажирського автобуса в Ростовській області загинули троє, поранення дістали 26 осіб.

Як передає РІА «Новости», пасажирський автобус, що виконував рейс Волгодонск-Ростов, перекинувся в районі селища Лагуткіно. У ньому перебували 45 людей: 43 пасажирів і двоє водіїв.

За словами водія автобуса, його підрізала легкова машина, і він спробував ухилитися, почав гальмувати, зачепив узбіччя і перекинувся.

На місці працюють рятувальники.