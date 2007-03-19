Вибух у київському кафе: постраждала людина

Будівлю зруйновано

О 5 год. 46 хв. 19 березня в Подільському районі столиці, площа Шевченка, 1, в приміщенні кафе "Канарейка" стався вибух побутового газу. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху 1 особа постраждала, яку з опіками госпіталізовано до опікового центру м. Києва. Зруйновано будівлю кафе (загальна площа 80 м2). О 6 год. 20 хв. двома відділеннями Державної пожежної охорони пожежу ліквідовано. За фактом події правоохоронними органами ведеться слідство.

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