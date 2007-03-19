Вчителька одержала 10 років за секс з 13-річним учнем

Вчителька 6 класу, звинувачена в занятті сексом з 13-річним учнем, засуджена до 10 років ув`язнення в м. Вілмінгтон (штат Делавер, США).

35-річна Рейчел Холт визнала себе винною в згвалтуванні другого ступеня. Вона розплакалася в суді, коли їй дали мінімальний за таким звинуваченням термін. Обвинувачі вимагали дати Холт максимальні 25 років. Поліція звинувачувала її в неодноразових інтимних стосунках з хлопчиком впродовж кількох тижнів. Провина обтяжувалася звинуваченням у споюванні та допущенням до керування автомобілем.

Адвокат, утім, заявив, що вирок виявився набагато суворішим, ніж учителі одержували раніше в подібних випадках. Зокрема, 40 вироків, які він навів у приклад, обмежувалися 1,5-2 роками.

У зверненні до суду, Холт принесла вибачення "всім, хто постраждав від її дій", перш за все хлопчикові та його сім`ї. Сім`я ж, натомість, вимагала максимального вироку, наголошуючи на підриві репутації вчителя та зловживанні довірою дитини.