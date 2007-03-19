Південна залізниця змінила розклад і маршрути деяких поїздів

Південна залізниця змінила розклад і маршрути проходження ряду пасажирських поїздів, що проходять через Харків, з 15 березня по 25 травня.

Як повідомили УНІАН на Південній залізниці, зміни внесено в зв`язку з ремонтними роботами на ділянці Борки-Біляєвка.

Залізничники ремонтуватимуть вказану ділянку в рамках підготовки до літнього сезону, виконуючи плани «Укрзалізниці» з модернізації кримського напрямку. Зокрема, цього року на даній ділянці планують модернізувати 59,5 км. шляху.

В зв`язку з цим змінено розклад наступних поїздів: №7/8 «Санкт-Петербург - Севастополь» №15/16 «Москва - Дніпропетровськ» №17/18 «Москва - Севастополь» №65/66 «Москва - Миколаїв» №67/68 «Москва - Сімферополь» №81 «Харків - Сімферополь» №57 «Харків - Кривий Ріг» №803 «Харків - Дніпропетровськ» тощо.

Поїзд №55/56 «Суми - Сімферополь» скасовано, замість нього до поїзда №100 «Мінськ - Сімферополь» будуть причеплені додаткові вагони сумського формування.