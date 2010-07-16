У підмосковному ставку знайшли сейф з людським рештками

Відпочивальники знайшли в ставку в Красногорському районі Підмосков`я сейф з рештками людини, повідомив РІА “Новости” співрозмовник у правоохоронних органах області.

За його словами, сейф знайшли в середу ввечері. Експерти встановили, що давність настання смерті людини - близько восьми років.

"Слідчі органи з`ясовують обставини загибелі людини і працюють над встановленням особи", - сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що за результатами перевірки вирішуватиметься питання про порушення кримінальної справи.