У підмосковному ставку знайшли сейф з людським рештками
01:33, 16 липня 2010Разное
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Слід веде в 1992 рік
Відпочивальники знайшли в ставку в Красногорському районі Підмосков`я сейф з рештками людини, повідомив РІА “Новости” співрозмовник у правоохоронних органах області.
За його словами, сейф знайшли в середу ввечері. Експерти встановили, що давність настання смерті людини - близько восьми років.
"Слідчі органи з`ясовують обставини загибелі людини і працюють над встановленням особи", - сказав співрозмовник агентства.
Він уточнив, що за результатами перевірки вирішуватиметься питання про порушення кримінальної справи.
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