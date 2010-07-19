У катастрофі на залізниці в Індії загинули десятки людей

У результаті зіткнення потягів на залізничній станції в Індії загинули, за останніми даними, 48 осіб, передає Лента.ру з посиланням на AFP.

Як повідомив прес-секретар залізничної компанії Аніл Саксена (Anil Saxena), на даний момент з-під уламків потягів дістали 48 тіл загиблих. Співрозмовник агентства наголосив, що кількість загиблих може збільшитися, оскільки десятки потерпілих ще залишаються в понівечених вагонах.

За даними поліції, які наводить Associated Press, поки підтверджено загибель 38 людей. Десятки одержали травми.

Аварія на залізниці сталася рано вранці в понеділок, 19 липня. Потяг, що прямував до Калькутти, на повному ходу врізався в потяг, що стояв на станції.

Причини трагедії ще не встановлені. На місці аварії працюють рятувальники.