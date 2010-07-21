Купив українське авто - отримуй фінансову підтримку

Міністерство промислової політики України для відновлення стабільної роботи автомобілебудівної галузі звернулося з листом (№9/4-1-642 від 02.07.2010 р.) до Кабінету міністрів України з пропозиціями щодо фінансової підтримки фізичних осіб при купівлі легкових автомобілів вітчизняного виробництва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінпромполітики.

У повідомленні зазначається, що Мінпромполітики також запропонувало Кабміну розглянути можливість надання пріоритету вітчизняній продукції при проведенні тендерів міністерствами України.

Крім того, для підтримки діяльності вітчизняного виробника на зовнішніх ринках Мінпромполітики разом з Мінекономіки підготувало проект закону України «Про стимулювання експорту вітчизняної продукції», який на сьогоднішній день перебуває на розгляді в Кабінеті міністрів України. Цей закон сприятиме пожвавленню роботи вітчизняних підприємств у частині експорту своєї продукції.

Також Мінпромполітики повідомляє, що для вирішення основних питань цього сектора в міністерстві створена робоча група, яка щотижня розглядає оперативні, середньо- і довгострокові завдання, спрямовані на розвиток автомобілебудівної галузі. До її складу увійшли фахівці провідних автомобілебудівних підприємств, Мінпромполітики і Мінтрансу.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів в Україні є корпорація «УкрАВТО», корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», корпорація «АІС».