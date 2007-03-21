В офісі ”Антикримінального вибору” в Києві йде обшук

В офісі Київського обласного осередку всеукраїнської громадської організації “Антикримінальний вибір” на бульварі Дружби народів проводиться обшук.

Про це УНІАН йдеться у заяві Громадянського руху «Народна самооборона», переданій УНІАН.

У документі зазначається. що сьогодні зранку близько 7.30 ранку до квартири депутата Київської облради, керівника обласного осередку «Антикримінального вибору» Ярослава ГОДУНКА подзвонили в двері із проханням відчинити. Чотири чоловіки представились оперативними співробітниками МВС. Вони вимагають від Я.ГОДУНКА відкрити двері, на що один із членів «Народної самооборони» відповів, що без адвокатів спілкуватися з ними не буде.

Наразі Я.ГОДУНОК чекає на адвокатів та колег-депутатів.

В цей же час триває обшук в офісі обласного осередку організації за адресою бул. Дружби народів, 17а, кв. 22. Працівники міліції відмовилися зачекати на керівництво “Антикримінального вибору”, аби в їх присутності провести обшук.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня у Києві у підвалі п’ятиповерхового будинку на бульварі Дружби Народів, 17-а було знайдено арсенал зброї, вибухівки та детонаторів.

За даними Центру громадських зв’язків ГУ МВС України в м. Києві, слідчо-оперативна група і вибухотехнічна служба після евакуації мешканців будинку виявили у приміщенні кілька спортивних сумок, у яких було 125 предметів, схожих на тротилові шашки вагою 75-400 г, і речовина, схожа на пластид.

Крім того, оперативники знайшли 4 пістолета-кулемета системи Симонова, один автомат АКМ, автомат АКСМ, 5 пістолетів ТТ, ПМ, Вальтер, Скорпіон та велику кількість набоїв до різних видів стрілецької зброї.

20 березня газета «Сегодня» написала, що в житлового будинку на вулиці Дружби народів, де напередодні було знайдено арсенал зброї, орендує офіс “один з лідерів “Народної самооборони” Ярослав ГОДУНОК”.