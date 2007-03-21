Ванникова наголошує, що Президент не дав однозначної оцінки діям керівництва УТ-1

Прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА наголошує, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО не дав однозначної оцінки діями керівництва УТ-1 щодо закриття програми “Толока”.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі І.ВАННИКОВОЇ з приводу позиції В.ЮЩЕНКА з цього питання.

Вона зазначила, що сьогодні журналісти запитали Президента України про його ставлення до призупинення виходу в ефір політичного ток-шоу «Толока» на Першому національному телеканалі. Деякі відмінності в тлумаченні засобами масової інформації відповіді глави держави спонукають прес-секретаря дати чіткі коментарі щодо позиції В.ЮЩЕНКА з цього питання.

В.ВАННИКОВА відзначила, що Президент чітко вказав на неможливість будь-якого тиску на працівників ЗМІ, бо «українського журналіста назад (в умови цензури мас-медіа) ніхто не зажене».

За її словами, глава держави переконаний, що свобода журналістської діяльності в Україні – доконаний факт. Упевнена, що такої ж думки дотримується переважна більшість журналістів нашої країни. До речі, авторитетні міжнародні організації неодноразово офіційно констатували значний прогрес у забезпеченні свободи слова як суспільної цінності в Україні.

Відповідаючи на запитання журналістів, глава держави сказав, що має лише попередню інформацію про причини призупинення виходу в ефір «Толоки». Президент зазначив, що однією з причин такого рішення керівництво Першого національного назвало порушення авторами ток-шоу принципу об’єктивності. В.ЮЩЕНКО погодився з тим, що за нехтування професійними стандартами, одним із яких є неупередженість, та спотворення інформації програма могла бути знята з ефіру. Водночас Президент повідомив журналістам, що доручив ретельно вивчити всі обставини призупинення виходу в ефір ток-шоу «Толока» групі працівників Секретаріату Президента, відповідальних за інформаційну сферу.

І.ВАННИКОВА підкреслила, що Президент не дав ані однозначної підтримки, ані категоричного засудження рішення керівництва Першого національного щодо програми «Толока». Свою остаточну позицію у цьому дискусійному питанні глава держави оприлюднить після прискіпливого вивчення всіх обставин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, коментуючи закриття програми “Толока” на УТ-1, Президент України В.ЮЩЕНКО назвав правильним цей крок.

За словами Президента, «як стверджує сторона каналу», була сфабрикована певна частина програми на користь однієї зі сторін. «Виходячи з певних міркувань, керівництво цього каналу цю програму зняло», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він зазначив, що це було «власне рішення НТКУ, і жодного указу жодного інституту влади – ні президентського, ні урядового, ні Верховної Ради – на це не давалося». «Виходячи з такої повноти інформації, я вважаю, що цей вчинок правильним», - сказав Президент.

У той же час він повідомив, що за його дорученням створено комісію, яка має вивчити цей інцидент. На думку В.ЮЩЕНКА, цю ситуацію не можна вважати проявом цензури.