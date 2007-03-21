На базі УНІАН буде створено центр NGO

На базі агентства УНІАН буде створено інформаційно-аналітичний центр “ Громадянське суспільство”.

Як повідомила на круглому столі в агентстві УНІАН координатор центру Тетяна ПЕЧОНЧИК, головна мета проекту - посилення інформаційного впливу громадських організацій у суспільстві шляхом створення інформаційно-аналітичної та організаційної інфраструктури для висвітлення діяльності та підтримки інформаційних кампаній неурядових організацій.

За словами Т.ПЕЧОНЧИК, головним завданням, яке ставить перед собою агентство при реалізації проекту, є надання рівних можливостей усім суб’єктам громадянського суспільства для роз’яснення їхньої позиції, а також донесення її до якомога ширшого кола громадян.

Передбачається, що інформаційно-аналітичний центр “Громадянське суспільство” збиратиме, систематизуватиме, оброблятиме та аналізуватиме інформацію про діяльність NGO, готуватиме і поширюватиме її для використання центральними та регіональними ЗМІ, в тому числі у вигляді вже готових зверстаних газетних колонок, здійснюватиме моніторинг висвітлення у пресі діяльності громадських організацій, проводитиме публічні обговорення та круглі столи на тему підвищення ефективності співпраці між НУО та ЗМІ, посилюватиме інтерес мас-медіа до роботи недержавних організацій шляхом проведення серед ЗМІ конкурсу на кращу публікацію на тему громадянського суспільства.

За словами Т.ПЕЧОНЧИК, у рамках роботи центру також виходитиме тижневик “Громадянське суспільство”, де у зручному для ЗМІ форматі подаватиметься інформація про діяльність організацій третього сектора.

У тижневику розміщуватимуть такі основні види матеріалів: новини, аналітика, інтерв’ю, репортажі, соціологічні дослідження. Регулярними у віснику будуть такі рубрики, як “гаряча лінія”, “актуальна тема тижня”, “персонал влади”, “експерт”, “журналістське дослідження”, “точка зору”, “найвідвертіша цитата дня” та інше.

Як повідомила Т.ПЕЧОНЧИК, вісник виходитиме 1 раз на тиждень, щонайменше, на 30 стандартних сторінках формату А-4, а також в електронному вигляді українською мовою. Вісник електронною поштою надходитиме до 50 центральних та 200 регіональних ЗМІ.

За інформацією Т.ПЕЧОНЧИК, разом із вісником в рамках роботи центру виготовлятиметься і безкоштовно розповсюджуватиметься серед районних, міських і обласних газет спеціальна тижнева добірка з новинами громадських організацій, технологічно пристосована до форматів А-2 та А-3 і повністю готова до верстки в умовах регіональних редакцій та друкарень.

Крім того, на сайті УНІАН буде створено окремий спеціальний підсайт “Громадянське суспільство”.

Також у рамках проекту буде організовано цикл щомісячних прес-конференцій та круглих столів із залученням представників громадських організацій.

Інформаційний компонент проекту буде посилено шляхом організації щоденного моніторингу регіональних та центральних друкованих та електронних ЗМІ України.

“Робота, яку виконують НУО, стає відомою недостатньо широкому колу громадян, а громадські організації, які працюють в царині розвитку громадянського суспільства, часто сприймаються спільнотою, як “гравці в абстрактній інтелектуальній грі”, - зазначила Т.ПЕЧОНЧИК.

Саме тому, за її словами, надзвичайно актуальним було і залишається оперативне та неупереджене інформування пересічного громадянина про повсякденну роботу НУО.

Т.ПЕЧОНЧИК також повідомила, що під час розробки концепції проекту його авторами було проведено дослідження фокус-групи, до якої ввійшли 35 громадських організацій з 16 регіонів України. Результати дослідження засвідчили, що переважна більшість громадських організацій (68,5% фокус-групи) вважають, що українські ЗМІ дуже мало уваги приділяють висвітленню діяльності НУО. Вони також вважають, що серед журналістів існує стереотип сприйняття НУО як “кишенькових” організацій, які фінансуються партіями, владою, іноземними донорами, уявлення про заангажованість НУО на користь тих чи інших суб’єктів, нерозуміння мети існування та діяльності ГО.

Найвагомішими для налагодження ефективної співпраці НУО та ЗМІ учасники фокус-групи назвали, зокрема, такі фактори, як наявність у ГО особистих зв’язків із журналістами чи редакторами; авторитетність ГО у ЗМІ, креативність та оригінальність акцій, які проводить ГО, фінансові можливості ГО, особисті якості лідера ГО.