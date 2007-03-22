Ющенко: обмеження свободи слова та політична самоцензура є неприпустимими

Спеціально створена комісія у Секретаріаті Президента України вивчає обставини справи довкола закриття програми «Толока» на Першому національному телеканалі.

Як повідомляє прес-служба Президента, попередні результати роботи комісії главі держави Віктору ЮЩЕНКУ доповів глава Секретаріату Віктор БАЛОГА.

Президент зазначив, що без проведення належного розслідування не можна закривати програму, посилаючись лише на моральні чи професійні якості її автора.

За словами В.БАЛОГИ, В.ЮЩЕНКО переконаний, що «політичне ток-шоу «Толока» на каналі УТ-1 має бути відновлене». Як гарант прав і свобод громадян, Президент закликає керівництво усіх телеканалів, ЗМІ загалом уникати кроків, які можуть сприйматися як обмеження свободи слова чи спонукатимуть журналістів до політичної самоцензури.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня вранці на УТ-1 не вийшов в ефір запланований раніше повтор програми «Толока», який виходив у прямому ефірі 19 березня ввечері за участю лідерів опозиції Юлії ТИМОШЕНКО та В’ячеслава КИРИЛЕНКА. Випуск програми був присвячений опозиції і називався “Об’єднана опозиція: план дій”.

Того ж дня президент Першого національного Віталій ДОКАЛЕНКО повідомив, що вихід “Толоки” призупинено.

За даними прес-служби Першого національного, професійний рівень виробництва програми не відповідає вимогам якості на Першому Національному. “Низькі рейтинги, недосконала українська мова телеведучого, упередженість деяких програм - це серйозні недоліки проекту”, зазначили у прес-службі.

Натомість автор і ведучий “Толоки” Віктор ПАВЛЮК назвав проявом цензури зняття з ефіру його програми. На його думку, причиною цього є тиск на В.ДОКАЛЕНКА “згори”.

У свою чергу В.ДОКАЛЕНКО сказав, що тиску з боку Кабміну не було. За його словами, програму зняли через непрофесійність ведучого.