Нова всеукраїнська газета відмовляється від криміналу і ”сопливих історій”

Сьогодні у Києві відбулася презентація нової всеукраїнської газети “Новая”.

Як зазначив сьогодні на прес-конференції в УНІАН з нагоди виходу першого номеру газети президент холдінгу “Главред-Медіа”, який займається виданням “Новой”, Віктор ШЛІНЧАК, це вже третій друкований проект, який започаткований холдингом (попередні - журнали “Телекритика” та “Главред”).

Він висловив переконання, що “Новая” буде досить успішним і вдалим проектом.

На сьогодні планується, що вона виходитиме російською мовою і раз на тиждень - по четвергах - на 32 сторінках. Наклад – 15 тис. примірників. Водночас з 1 вересня газета стане щоденною і виходитиме на 14-16 сторінках. Згодом також планується її вихід українською мовою.

Як розповів головний редактор газети Олег НЕПАДИМКО, слоган газети “Новая” – “Все очень просто”. За його словами, вони відмовились від таких тем, як кримінал та так звані “сопливі історії”. Газета буде культувати головну цінність - людську особистість.

“Це газета, в яку повернуться дещо забуті принципи журналістики і яка буде будуватися на трьох китах – це віра, любов та сім’я, оскільки вважаю, що всі інші цінності є прилеглими до цих трьох складових. Вся газета наша буде сповнена саме любов’ю та вірою”, - сказав О.НЕПАДИМКО.

Водночас, за його інформацією, це не означає, що в газеті не буде політики. “Ми не будемо проходити повз політичні події, але в нашому погляді на політику буде достатньої іронії, можливо, навіть цинізму”, - зазаначив О.НЕПАДИМКО.

За його словами, він хоче створити видання, яке “не лякатиме” дорослих людей і яке “не соромно показувати дітям”. Газета орієнтуватиметься на нестандартні теми, які зазвичай висвітлюються більшістю видань. Більше уваги буде приділятися журналістським розслідуванням та тісному контакту з читачами.

Він також повідомив, що авторами матеріалів будуть не тільки професійні журналісти, але й звичайні люди, які мають “свої” цікаві історії. В редакції буде створено великий відділ зв’язку з читачами, де формуватимуться теми для майбутніх матеріалів.

Газета матиме свій особистий сайт www.nova.com.ua Купити газету можна у кіосках “Союздруку” за 50 коп.