У Лівадії "Газель" зірвалася з обриву і зависла на деревах

У Лівадії (Ялта, Крим) автомобіль "Газель" зірвався з обриву і завис на деревах, водій з місця події зник.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в АРК, транспортна подія сталася пізно увечері 31 липня в районі Органного залу в Лівадії.

Водій автомобіля "Газель", не впоравшись з керуванням, збив залізну огорожу, у результаті чого автомобіль впав з обриву з висоти приблизно 6-8 м і повис на деревах. Стався витік палива. На місці НП було організоване освітлення, вимкнено акумулятор автомобіля, залишки палива злили з бака, розлите паливо було змито.

Ведеться слідство.