На весіллі в Туреччині наречений випадково розстріляв гостей з АК-47

Під час весілля в Туреччині наречений з необачності застрелив трьох родичів, передає 8 серпня AFP з посиланням на місцеве інформагентство Anatolia.

Інцидент стався в одному з сіл на південному сході Туреччини. Під час церемонії наречений, бажаючи відзначити свій новий статус, узяв автомат Калашникова і почав стріляти в повітря, проте несподівано втратив контроль над зброєю і спрямував його на гостей.

У результаті поранення одержали його батько і двоє дядьків. Всі троє пізніше померли в лікарні.

Постріли в повітря на святкуванні тих або інших подій (весілля, перемоги улюбленої команди) досить поширена в Туреччині, зазначає AFP. Жертвами цієї традиції щороку стають десятки людей.

Лента.ру