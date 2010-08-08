На весіллі в Туреччині наречений випадково розстріляв гостей з АК-47
19:11, 08 серпня 2010Разное
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Його рідні пізніше померли в лікарні
Під час весілля в Туреччині наречений з необачності застрелив трьох родичів, передає 8 серпня AFP з посиланням на місцеве інформагентство Anatolia.
Інцидент стався в одному з сіл на південному сході Туреччини. Під час церемонії наречений, бажаючи відзначити свій новий статус, узяв автомат Калашникова і почав стріляти в повітря, проте несподівано втратив контроль над зброєю і спрямував його на гостей.
У результаті поранення одержали його батько і двоє дядьків. Всі троє пізніше померли в лікарні.
Постріли в повітря на святкуванні тих або інших подій (весілля, перемоги улюбленої команди) досить поширена в Туреччині, зазначає AFP. Жертвами цієї традиції щороку стають десятки людей.
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