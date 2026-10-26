РФ за тиждень атакувала енергетику 126 разів: де найскладніша ситуація, - Міненерго

Зафіксовано нові відключення електроенергії у шести областях.

Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, зокрема в прифронтових і прикордонних регіонах. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Станом на ранок 26 жовтня, зафіксовано нові відключення електроенергії у шести областях України: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській.

"Енергетики готові до відновлення електропостачання та розпочинають роботи, щойно дозволяють безпекові умови", – зазначив Некрасов.

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За його словами, минулого тижня РФ 126 разів атакувала енергетичний і нафтогазовий сектори України. Загалом за цей період зафіксовано 235 інцидентів, що призвели до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

Внаслідок пошкоджень енергетичної інфраструктури у більшості регіонів України зберігаються мережеві обмеження. Для стабілізації роботи енергосистеми сьогодні застосовують погодинні відключення електроенергії для населення, а також обмежують споживання потужності промисловими підприємствами та бізнесом.

Перевірити актуальні графіки відключень і дізнатися про зміни в електропостачанні можна на офіційних ресурсах операторів систем розподілу, які обслуговують відповідні регіони.

Ситуація в українській енергетиці – головне

Експерт Юрій Корольчук прогнозує, що в разі зниження температури нижче нуля взимку українці можуть залишатися без електроенергії щонайменше 12 годин на добу. За найгіршого сценарію в окремих регіонах тривалість відключень може сягати 20 годин на добу.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначав, що Київ відчуває значний дефіцит власних потужностей з виробництва електроенергії. На його думку, через це столиця може опинитися серед міст, які найбільше ризикують зіткнутися з проблемами енергопостачання взимку.

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