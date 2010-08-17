«Запорожець» врізався в дерево: один загиблий і четверо поранених

Сьогодні вночі на автодорозі поблизу с. Митаївка Богуславського району Київської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула і четверо отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держдепартаменту ДАІ МВС України, водій автомобіля “ЗАЗ-110307” не впорався з керуванням та з`їхав у правий по ходу руху кювет, де скоїв наїзд на дерево.

Внаслідок ДТП один пасажир від отриманих травм загинув на місці пригоди, а водій та троє пасажирів отримали тілесні ушкодження.