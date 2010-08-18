В аварії маршрутки загинула 8-річна дівчинка

В Одесі пасажирський автобус «Богдан» компанії «Автотранссервіс», що слідував за маршрутом №146, перекинувся сьогодні близько 15 години, не вписавшись у поворот, на ділянці дороги від Пересипського моста до вулиці Пастера, й скотився по крутому схилу.

Внаслідок того, що машина кілька разів перекинулася, загинула 8-річна дівчинка, 12 пасажирів із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані.

Всього в аварії, що сталася, за попередніми даними, через перевищення водієм швидкості руху, постраждали 20 пасажирів, повідомили УНІАН у центрі зв`язків із громадськістю Одеського міськДАІ. Зараз місце аварії оточено співробітниками ДАІ, рух на цій ділянці дороги перекрито.

Подробиці трагедії буде оприлюднено пізніше, після з`ясування всіх обставин ДТП.