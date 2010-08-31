На Тернопільщині «Мерседес» врізався в підводу: загинула жінка

На Тернопільщині внаслідок зіткнення автомобіля та підводи загинула 66-річна жінка, ще троє людей травмовано. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласній Державтоінспекції, дорожньо-транспортна пригода трапилася учора о 20.50 в селі Почапинці Тернопільського району. За даними ДАІ, 20-річний водій автомобіля «Мерседес» із селища Козова, рухаючись в попутному напрямку, не встиг загальмувати і допустив зіткнення з гужовим транспортом.

Внаслідок ДТП 66-річна пасажирка підводи від отриманих травм померла в кареті швидкої допомоги. Ще двоє пасажирів підводи – 1953 р.н. та 1952 р.н. – отримали струс головного мозку та садни обличчя. 8-річний пасажир підводи отримав забій головного мозку, перелом правого стегна. У комі разом з іншими травмованими він госпіталізований в Тернопільську обласну лікарню. Усі потерпілі – жителі села Почапинці.