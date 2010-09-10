Азарова шкода...

Ну як тут не поспівчувати навченому досвідом і вкритому сивиною прем`єр-міністрові Миколі Азарову! Адже тільки минулого вівторка, 7 вересня, він так упевнено, з конкретними цифрами, хвалився успіхами свого уряду у фінансово-бюджетній сфері!

«Встановлена стабільність державних фінансів. Уряд має $1,6 млрд. на валютних рахунках, більше 13 млрд. грн. на гривневих рахунках. Це надійна основа для стабільного фінансування бюджетних витрат і планування масштабних реформ у країні», - повідомив, зокрема, того дня він, виступаючи на відкритті сьомої сесії Верховної Ради.

Здавалося б, членам Партії регіонів, її союзникам у парламентській коаліції і взагалі всім прихильникам президента Януковича тільки радіти б такій інформації і молитися за здоров`я нинішнього голови уряду, який зміг досягти такого гарного стану справ у державних фінансах. А їх опонентам залишається тільки безсило сумувати та заздрити успіхам Миколи Яновича.

Але весь позитивний ефект від цитованої інформації прем`єр-міністра в парламенті був лише за два дні геть перекреслений заявою, причому, не аби-кого, а самого президента Віктора Януковича – тобто, де-факто, безпосереднього начальника Миколи Азарова.

У своєму виступі на засіданні Ради регіонів, яке проходило 9 вересня в місті Буча Київської області, глава держави нагримав на прем`єр-міністра, який також був присутній, за заборгованість із відшкодуванням ПДВ. «Сумлінні платники податків повинні, Миколо Яновичу, так, як ми і домовлялися, отримувати його автоматично. Перестаньте морочити голову! Я кажу вже багато разів. Майте на увазі. У мене терпіння лопне. Поки що тільки розмови», - з металом в голосі наказав президент Азарову.

Крім того, як повідомив там же Віктор Янукович, він у вівторок дав прочухана прем`єр-міністрові ще й за тривалу епопею з Податковим кодексом. «Я йому вимушений був сказати деякі не дуже добрі слова. Я бачу, що він навіть трохи на мене образився. Але я вимушений сказати, що недоліків стільки в цьому Податковому кодексі, що критикувати можна його як завгодно», - розповів аудиторії президент.

Звісно, не може не стати шкода Миколи Яновича, якому так сильно дісталося від Януковича. Але, з іншого боку, може, президент таки має рацію? Оскільки виникає логічне запитання: чому уряд не розраховується з боргами за той таки ПДВ, якщо у нього, як заявив у вівторок Азаров, так багато «зайвих» грошей на рахунках зібралися?

До того ж, як стало відомо, справи у нинішнього уряду не просто погані, а дуже погані не тільки з відшкодуванням підприємцям ПДВ, а й практично в усіх інших бюджетних напрямках. Так, за повідомленням Рахункової палати, всупереч оптимістичним заявам прем`єр-міністра, доходи загального фонду бюджету в 2010 році не будуть виконані приблизно на 10 млрд. грн.

Причому, невиконання могло виявитися ще більшим, коли б не адміністративне втручання уряду. У Рахунковій палаті зазначили, що 7,6% всіх доходів бюджету одержано за рахунок невідшкодування ПДВ (сума зросла в 1,4 раза, або на 8,56 млрд. грн. – до 31,68 млрд. грн.).

І, що особливо показово, Азаров нещадно критикував перед останніми президентськими виборами уряд Тимошенко за нарощування боргу з ПДВ, а тепер, як виявилось, відбулося скорочення суми відшкодування ПДВ удвічі порівняно з першою половинрю 2009 року – на 7,7 млрд. грн., що дозволило Кабміну повернути лише 31,3% від річного обсягу. При цьому в Рахунковій палаті впевнені, що оформлення заборгованості за відшкодування ПДВ на 16,4 млрд. грн. облігаціями є тимчасовим заходом, який не сприятиме усуненню причин їх накопичення і вдосконаленню адміністрування.

Також Рахункова палата розповіла про податкові переплати бізнесом, які в січні-червні зросли на 305 млн. грн., до 14,61 млрд. грн. Ще з`ясувалося, що Нацбанк переказав уряду в першому півріччі аж 5,9 млрд. грн., що на 1,4 млрд. грн. більше, ніж у 2009 році, і що також є фактом адміністративного тиску.

Крім того, в звіті Рахункової палати сказано, що уряд заощадив на ЖКГ (план не виконаний на 38,6%), охороні довкілля (-22,8%), духовному і фізичному розвиткові (-20,3%), економічній діяльності (-13,2%), медицині (-11,5%) й освіті (-9,4%). А капітальні видатки за загальним фондом склали лише 164,1 млн. грн., або 0,1% видатків держави. Тобто, практично всі гроші, які уряд зібрав з платників податків і запозичував, пущені на «проїдання».

Причину ж, чому в такому разі на рахунках уряду зараз зберігаються такі великі суми грошей у валюті і гривні, натяком пояснив у четвер сам Микола Янович. Зокрема, на запитання одного з журналістів, чи не приведе виконання зобов`язань перед компанією «РосУкрЕнерго» до банкрутства НАК «Нафтогаз України», прем`єр-міністр відповів, що виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду про виплату компанії «РосУкрЕнерго» компенсацій за газ не позначиться на стані української економіки. «Зараз фінансово-економічна ситуація в країні така, що її ніщо не може поколивати, навіть друга хвиля кризи», - запевнив він.

З цих слів Азарова можна зробити однозначний висновок про те, що він не заперечує наміру уряду розплатитися з «РосУкрЕнерго». І в цьому випадку стає зрозуміло, чому на рахунках уряду зараз лежать 1,6 млрд. доларів і більше 13 млрд. гривень, і чому вони не використані на погашення заборгованості з ПДВ, або на потреби ЖКГ, медицину, освіту, капітальні витрати тощо. Цих грошей, начебто, повинно вистачити саме на розрахунок з «РосУкрЕнерго» - за вже наміченою у владі схемою.

Але ж про все це повинні чудово знати і в адміністрації президента з її главою Сергієм Льовочкіним, який, як відомо, дуже дружить з панами Юрієм Бойком і Дмитром Фірташем, які опікаються інтересами «РосУкрЕнерго»? Чому ж у такому разі президент Віктор Янукович так боляче, та ще й на публіці, «дає копняків» за якийсь там ПДВ прем`єрові Миколі Азарову, котрий так прагне зібрати гроші для господарів «РосУкрЕнерго»?

Тому й і шкода «незаслужено» висвареного президентом Миколу Яновича. Втім, бувалі чиновники можуть розповісти, що іноді начальник перед летючкою викличе до себе тихо одного з підлеглих і чесно попереджає, що буде його при всіх люто лаяти, але щоб той не ображався - просто так треба, щоб інші боялися. Може, і в цьому випадку Янукович з Азаровим ламають перед країною таку ж комедію?..

Аркадій Кашуба