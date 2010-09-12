Переможцем авторалі Prime Yalta Rally 2010 став український екіпаж

Український екіпаж у складі Ігоря ЧАПОВСЬКОГО і Андрія НІКОЛАЄВА (Одеса) на автомобілі Subaru Impreza став абсолютним переможцем авторалі Prime Yalta Rally 2010, яке є етапом Кубка Європи з авторалі, етапом Чемпіонату України з ралі і Кубком Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційні результати перегонів оголосив голова організаційного комітету Prime Yalta Rally 2010, Президент Федерації Автомобільного спорту України Євген ЧЕРВОНЕНКО.

Друге місце завоювали російські гонщики Дмитро ЗОРІН і Поліна МУХІНА (Subaru Impreza), а бронзу – румунський екіпаж у складі Марко ТЕМПІСТІНІ і Доріна ПУЛЬПЕЯ (Pegout 207).

«Я щасливий, що перегони стали дуже цікавими. Я бачив культурного українського глядача. Всі служби, задіяні в проведенні перегонів, працювали на п`ять з плюсом. Всі аварії ліквідовували за три хвилини», - заявив Є.ЧЕРВОНЕНКО на підсумковій прес-конференції.

При цьому він додав, що під час Prime Yalta Rally 2010 погода сприяла проведенню змагань.

Також Є.ЧЕРВОНЕНКО відзначив, що з 64 екіпажів до фінішу дійшла тільки їх третина. Зокрема, з 30 в європейському заліку до фінішу дійшли лише 12, а з 34 в українському заліку – всі 34.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня з Набережної Ялти вже в шосте стартувало авторалі Prime Yalta Rally 2010.

У Prime Yalta Rally 2010 брали участь 64 екіпажі професійних гонщиків з 14 країн.

Організаторами ралі виступили Автомобільна федерація України, проект «Червоненко Racing» та ін.

Нагадаємо, вперше Yalta Rally відбулося в 2005 році. Вже тоді в 2005 році організатори Yalta Rally поставили перед собою мету привести в Україну Кубок Європи з ралі.

Задіявши на проведення перегонів кращі спортивні і рекламні сили, організатори добилися того, що в 2006 році трасі було присвоєно статус етапу Кубка Європи з одним із високих коефіцієнтів по класифікації Міжнародної автомобільної федерації, при цьому без дворічного випробувального терміну.