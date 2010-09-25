ДТП на Харківщині: троє загиблих і п'ять поранених

Сьогодні вночі у Харківській області внаслідок ДТП троє людей загинули і ще п’ятеро отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, у с. Тернова Чугуївського району водій автомобіля “Honda Accord”, не впоравшись з керуванням, скоїв зіткнення з автомобілем “Таврія”, що зупинився на узбіччі для висадки пасажирів.

Внаслідок аварії водій “Таврії” і двоє його пасажирів загинули на місці пригоди. Також у ДТП постраждали водій і троє пасажирів автомобіля “Honda” та один пасажир автомобіля “Таврія”. З важкими травмами їх було доставлено до Чугуївської районної лікарні.

Як стало відомо згодом, водій автомобіля “Honda” на момент скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп`яніння, про що свідчить висновок медичного обстеження. За фактом ДТП порушена кримінальна справа.