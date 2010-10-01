Рішення КС: тепер ми в 1996-му, попереду 14 років переділу і соціальних катаклізмів?

Коли глава Конституційного суду Анатолій Головін зачитував рішенняпро відміну політреформи, в його голосі чулося приємне паперове шелестіння.

Якби я була прямою родичкою членів КС, які поставили підпис під сьогоднішнім рішенням, я би змінила прізвище. А якби мої риси нагадували їх риси, я б зробила пластичну операцію.

Свого часу будучи головою СБУ, Валентин Наливайченко оголосив, що суддя КС Сюзанна Станік напередодні рішення КС про законність або незаконність президентського указу про дострокові вибори несподівано отримала дві квартири і земельні ділянки в Києві і Ялті загальною вартістю 12 мільйонів доларів. Відзначимо, 12 мільйонів, якщо вони мали місце, платили членові КС за те, щоб він ухвалив загалом законне рішення. Уявляєте, якою повинна бути сума і де має знаходиться нерухомість, яку отримають судді за нинішнє рішення.

Але поки що ми нічого не дізнаємося, часи Наливайченка в СБУ пройшли, тепер ця служба не за суддями КС стежить, а ганяє істориків по музеях.

Звичайно, це тільки натяки і суб`єктивні думки. Але цю думку поділяють практично всі журналісти, присутні в залі трансляцій Конституційного суду. Ми не могли поставити всі ці запитання і висловити всі ці припущення панам у мантіях. Вони дають на себе подивитися тільки по телевізору. Вони, напевно, заходять і йдуть через чорний хід. Вони нічого не коментують.

Напевно, вони щасливі тим, що їх нерухомість може знаходитися десь поряд з нерухомістю їх «жертводателей». І, напевно, у них могутня охорона. Можливо, охорона разом з ін`єкціями для ботоксу увійшла до пакету домовленостей за те, щоб визнати закон чотири двійки неконституційним. А може, у разі невиконання йде обіцянка «розпеченого заліза»?

Ось повний список членів КС (посилання).Правда, серед усіх цих макіївок опинилося двоє людей, з яких особливою думкою щодо того, що відбувається.

...Коли у прес-залі КС хтось із журналістів оголосив, що в другій половині дня буде прес-конференція міністра юстиції Олександра Лавриновича, - це зустріли дружним сміхом.

«Рішення КС тепер завжди пояснюватиме Лавринович, – хіхікали мої колеги. – Більше нікому. Це його прямий обов`язок».

Бютівець Сергій Власенко, який був присутній тут же, сказав, що в суді не було людей у мантіях. Там були люди в робах, які виконують роботу свого повелителя. Ще він сказав, що ми стали на 14 років «молодшими», і що зараз 1996 рік.

Якщо це правда, то попереду в нас чотирнадцять років переділу власності, безмовності преси, невиплати зарплат бюджетникам, безмежної влади однієї особи, (яка на відміну від Кучми не має інстинкту державника) і обслуговуючих його прихильників. Ласкаво просимо!

І це зробили судді КС.

Маша Міщенко