Вийшов еротичний селянський календар

У Німеччині вийшов новий селянський еротичний календар на 2011 рік. Головна мета проекту - зруйнувати стереотипи, що склалися в суспільстві, про відсталих вайлуватих "селюків" і показати, що сільське господарство може бути привабливим.

"Часто забувається, що фермери – це успішні підприємці з економічною освітою, які до того ж вивчали сільське господарство, а в повсякденному житті керують підприємствами і відповідають за численних найнятих робітників. Настав час зробити щось для їх іміджу", - наголошується на офіційному сайті видавців календаря.

Вперше селянський еротичний календар з`явився в Швейцарії 2005 року і мав чималий успіх. У 2010 році невелике швейцарське видавництво зважилося випустити "німецьку" версію календаря. Головний принцип залишився тим же: моделями виступають мешканці і мешканки сіл.

Нинішнє німецьке видання, зазначає Лента.ру, таким чином, стало другим за ліком. Повідомляється, що сама ідея зустріла широке схвалення серед німецьких фермерів: на кастинг моделей прибули сотні претендентів з усієї Німеччини. Крім того, очікується (принаймні, декларується), що така реклама сільського життя допоможе залучити в сільське господарство нові робочі руки й інвестиції.