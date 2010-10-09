Британець встановив рекорд виграшу в лотерею

Житель Великобританії виграв рекордну суму під час розіграшу лотереї Euromillions, який пройшов у країнах Західної Європи у п`ятницю, 8 жовтня. Як повідомляє Лента.ру з посиланням на ВВС News і компанію Camelot - оператора Euromillions на британській території - переможцеві дістанеться близько 113 мільйонів фунтів.

За даними Camelot, це не тільки найбільший джек-пот в історії Euromillions, а й найбільший виграш, який будь-коли одержували у Великобританії на один квиток. Водночас ім`я переможця наразі невідоме.

Agence France-Presse називає точну суму виграшу - 129 818 431 євро. Агентство зауважує, що попередній рекорд в Euromillions був поставлений 2009 року: тоді мешканка Іспанії виграла більше 126 мільйонів євро.

Лотерея Euromillions розігрується між жителями Великобританії, Франції, Австрії, Бельгії, Люксембурга, Ірландії, Португалії та Швейцарії. AFP повідомляє, що в розіграші беруть участь десятки мільйонів осіб.