У ДТП на Вінниччині загинуло четверо людей
11:02, 10 жовтня 2010Разное
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Водій, обганючи, виїхав на зустрічну
Поблизу с. Путівці Вінницького району, на автодорозі Вінниця-Бар, водій легкового автомобіля „Skoda Octavia” виконуючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з легковим автомобілем „ВАЗ-2109”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 4 особи та 1 особу з травмами в стані середньої тяжкості госпіталізовано до Вінницької міської клінічної лікарні.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Вінницькій області.
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