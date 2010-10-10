У ДТП на Вінниччині загинуло четверо людей

Поблизу с. Путівці Вінницького району, на автодорозі Вінниця-Бар, водій легкового автомобіля „Skoda Octavia” виконуючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з легковим автомобілем „ВАЗ-2109”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 4 особи та 1 особу з травмами в стані середньої тяжкості госпіталізовано до Вінницької міської клінічної лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Вінницькій області.