Вибухом газу хазяйку будинку відкинуло на десятки метрів

В місті Звенигородка Черкаської області через витік газу стався вибух у житловому будинку по вулиці Мічуріна.

Як повідомили кореспонденту УНІН в прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, вибухом зруйновані усі зовнішні стіни будівлі, а також частково покрівля. Значних пошкоджень зазнали і внутрішні перегородки житлових кімнат.

Дивом залишилася неушкодженою господарка, яку вибуховою хвилею відкинуло від будинку на десятки метрів, зазначили рятувальники.

На місці події працюють оперативні групи Звенигородського РВ ГУ МНС, Звенигородського РВ ГУ МВС, аварійна бригада "Управління газового господарства", які з`ясовують причину та обставини події.