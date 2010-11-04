Експерти помітили, що автокредитування оживає

Кількість банків, що кредитують купівлю авто, збільшилася до 30 проти 20-22 навесні, повідомляє тижневик «Коментарі:».

Як відзначає видання, ця статистика не охоплює дрібних і середніх банків, які дають автокредити, але не рекламують цю послугу.

Ще одне підтвердження пожвавлення ринку – показники продажів. За даними групи AUTO-Consulting, за рік частка проданих у кредит авто виросла удвічі - з 5,6 до 12,6%.

Головна причина зростання - пом’якшення умов автокредитування. Зокрема, за останні три-чотири місяці середні ставки на автокредити знизились на 3–5% - з 21-25 до 18-20% річних у гривні. За оцінками банкірів, найчастіше в кредит купують авто середнього і бюджетного цінових сегментів. У наступному році експерти прогнозують відновлення ринку кредитування автомобілів з пробігом, відзначають «Коментарі:».