Британець посадив кішку в мікрохвильову піч

Колін Шерлок з графства Девон визнав в суді, що без потреби заподіяв тварині страждання, сообщает Би-би-си.

Справу проти 44-річного англійця завели після того, як правоохоронцям потрапив зроблений на мобільний телефон запис, на якому чоловік спершу поклав свою чорно-білу кішку Роксі на вісім секунд до мікрохвильової пічки, потім до пральної машини, холодильникв і, нарешті, в таз з водою.

Один з громадян, що подивився відео, подав заяву до поліції, яка швидко знайшла злочинця за характерним татуюванням.

Захист намагався довести, що Шерлок був п`яний, і вкрай соромиться скоєного. Проте суд дав йому 126 днів в`язниці, а також заборонив 10 років заводити будь-яку домашню тварину.

Кішку передали до притулку. Після того, як тварина заспокоїться, їй знайдуть новий будинок.