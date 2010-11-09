Азаров: ...і у нас буде з Відня до Львова прекрасна автострада

Австрію зацікавила пропозиція, озвучена українською стороною, щодо спільного будівництва дороги від Львова до Чопа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Мені здається, вона сприйнята позитивно», – сказав він.

При цьому М.АЗАРОВ відзначив, що українська сторона також запропонувала Австрії виступити з ініціативою розгляду транспортних питань в Європейському Союзі.

Він зазначив, що будівництво дороги від Львова до Чопа може бути безпосередньо пов`язано з планованим розвитком європейських транспортних коридорів.

На Віденському економічному форумі прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ звернувся до представників уряду Австрії з пропозицією спільно побудувати дорогу від Львова до Чопа. При цьому він запропонував варіант участі в будівництві дороги українського і австрійського капіталу в пропорції 50 на 50.

«Ми готові на 50% профінансувати цю справу. І у нас буде з Відня до Львова прекрасна автострада», – сказав М.АЗАРОВ.

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Україна також закликає Австрію активніше реалізовувати дунайські ініціативи.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою заявою прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ виступив на Віденському економічному форумі, на якому також був присутній Федеральний канцлер Австрійської Республіки Варнер ФАЙМАНН.

«Ми зацікавлені в розвитку дунайської ініціативи і, відповідно, закликаємо уряд Австрії активніше разом з нами й іншими придунайськими країнами реалізовувати ці проекти», - сказав М.АЗАРОВ.

Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону є визначальною для подолання різниці в рівні розвитку в цьому регіоні, як заявив про це в понеділок президент Європейської комісії Жозе Мануел Баррозу, виступаючи на регіональному саміті в Бухаресті.

Він заявив, що в Дунайському регіоні досі зберігається значна різниця в рівні розвитку.

Стратегія, яку ЄС має офіційно ухвалити десь наступного року, сама по собі не передбачає надання коштів на її втілення, зазначає Радіо Свобода. Але Баррозу заявив, що в ЄС мають надати на неї 95 мільярдів євро для країн регіону на термін до 2013 року.