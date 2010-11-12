Придворні політичні оглядачі Тимошенко видають анекдоти за свіжу аналітику

Провал Тимошенко на двох останніх виборах примусив її змінити тактику. Проте замість того, щоб, врешті-решт, протиставити ненависній для них владі потужну альтернативу, «на арену» випустили такого собі Тараса Кузьо.

Цей придворний політичний оглядач Юлії Тимошенко видав справжній «шедевр» аналітичної думки.

Посилаючись на якісь «джерела», Тарас Кузьо повідав українському суспільствупро конфліктну ситуацію, що нібито виникла між Віктором Януковичем і Рінатом Ахметовим на грунті неспівпадання поглядів на розподіл 3% від річних оборотів українських підприємств.

І все б нічого. Дивись, хтось би і повірив цьому, якби ми не жили в століття інформації. І ось за дуже короткий час небайдужими користувачами Інтернету було виявлено першоджерело сенсаційного «одкровення» Тараса Кузьо. Ним виявився... анекдот (!), опублікований місяцем раніше на одному з відомих політичних Інтернет-форумів.

Звичайно, можна було б просто посміятися над незграбною спробою «Юліного політолога» скомпрометувати її політичних опонентів, та й забути про цей інцидент. Коли б не одне «але». Справа в тому, що пан Кузьо, крім обслуговування Тимошенко, є ще й професором кількох поважних західних університетів, які, не підозрюючи нічого поганого, одержують інформацію про українську політику від свого винахідливого колеги Кузьо. І які цілком можуть вплинути своїм авторитетом на формування негативних уявлень про главу української держави на Заході, де, звичайно, не знайомі з вітчизняним Інтернет-фольклором.

Тому я вважаю за потрібне підказати Кузьо інші способи добування внутрішньої інформації про владу. Хай візьме на озброєння могутній пласт анекдотів «про Вовочку». Сподіваюся, професорський склад західних університетів дасть належну оцінку новим «аналітичним матеріалам» від Тараса Кузьо.

Орест Муц, народний депутат від Партії регіонів