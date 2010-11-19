Прикордонники Донецького загону врятували рибалок в Азовському морі

Прикордонники Донецького загону Державної прикордонної служби України врятували в Таганрозькій затоці Азовського моря трьох рибалок.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Донецького прикордонзагону Едуард НИКИТЕНКО.

За його словами, троє чоловіків віком від 21 року до 38 років, жителі Новоазовського району Донецької області, ще 17 листопада вийшли в море на човні для проведення ходових випробувань двигуна. Проте коли чоловіки вчасно не повернулися додому, їхні рідні забили на сполох і звернулися по допомогу до прикордонників.

«Українські прикордонники поінформували про зниклий плавзасіб із людьми своїх російських колег, порт Маріуполя, місцевих рибалок, і через диспетчерську службу ДП «Дельта-Лоцман» - усі судна в окрузі», - сказав Е.НИКИТЕНКО.

Він також повідомив, що прикордонники організували взаємодію з підрозділом МНС України, а нарядам на березі, інспекторам і постам технічного спостереження було визначено додаткові завдання щодо пошуку човна.

«Незважаючи на шторм, у район вірогідного знаходження зниклого човна вийшов катер морської охорони BG-105», - додав Е.НИКИТЕНКО.

В результаті пошуків прикордонники спільно з рибалками за 7 миль від порту Маріуполь виявили дрейфуючий човен із людьми, які активно жестикулювали, щоб привернути увагу.

Як з`ясувалося, на борту човна закінчилося пальне. Знайдений човен із екіпажем після майже добового перебування в морі прикордонники відбуксирували до берега.