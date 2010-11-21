У Чернігові вшанують пам'ять загиблих у ДТП

У Чернігові сьогодні відбудуться заходи щодо вшанування пам`яті земляків, які загинули у дорожньо-транспортних пригодах.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією відділу громадських зв`язків УМВС в області, вулицями міста пройде автопробіг. По тому відбудеться флешмоб-акція "Хвилина пам’яті". На площі інспектори ДАІ виставлять патрульні автомобілі та запалять свічки, кількість яких буде дорівнювати кількості загиблих в ДТП на Чернігівщині, а також за сигналом "Авто-радіо" всі учасники акції на 10 секунд увімкнуть клаксони, вшановуючи пам’ять жертв аварій.

Крім цього працівники ДАІ разом з юними інспекторами дорожнього руху будуть роздавати пішоходам та прилаштовувати на автомобілі кольорові стрічки червоного, жовтого та зеленого кольорів, які символізують кольори світлофора.

За десять місяців 2010 року на території Чернігівської області сталося 2872 дорожньо-транспортні пригоди. У 590 ДТП 95 осіб загинули та 728 травмовані.

Ініціаторами заходів вшанування пам`яті загиблих у ДТП виступили правоохоронці, а також представники автоклубів.

Ідея щорічного Дня пам’яті жертв дорожніх пригод прийшла від британського благодійного фонду допомоги жертвам ДТП "RoadPeace", який відзначає цей день ще з 1993 року. Упродовж багатьох років організації, що приєдналися до Європейської федерації жертв ДТП, вважають цей день Європейським днем пам’яті жертв ДТП.