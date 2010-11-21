«БМВ» виїхав на тротуар і на смерть збив жінку з двома дітьми
14:15, 21 листопада 2010Разное
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Трагедія в Севастополі
Сьогодні близько 11.00 у Севастополі водій автомобіля «БМВ» з нез’ясованих поки причин не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, де на смерть збив жінку з двома дітьми.
Як повідомили УНІАН у Департаменті ДАІ МВС України, попередньо з’ясовано, що жінка йшла з коляскою, у якій була її дворічна дитина, а поруч знаходилася 5-річна донька. Від отриманих травм пішоходи загинули на місці ДТП. Водій і його пасажир госпіталізовані.
На місці працює cлідчо-оперативна группа, з`ясовуються всі обставини трагедії.
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