На пішохода скоїли наїзд одразу два автомобілі

У Рівненській області на пішохода скоїли наїзд відразу два автомобіля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, це сталося на 375 км автодороги Київ-Чоп.

Водій автомобіля "DAF" (реєстрація Польщі) з напівпричепом допустив наїзд на пішохода віком приблизно 35-40 років. Після наїзду пішохода викинуло на смугу зустрічного руху, де на нього скоїв наїзд автомобіль "Citroen".

Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці пригоди. Ведеться слідство.