На пішохода скоїли наїзд одразу два автомобілі
01:57, 26 листопада 2010Разное
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Трагедія на трасі Київ-Чоп
У Рівненській області на пішохода скоїли наїзд відразу два автомобіля.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, це сталося на 375 км автодороги Київ-Чоп.
Водій автомобіля "DAF" (реєстрація Польщі) з напівпричепом допустив наїзд на пішохода віком приблизно 35-40 років. Після наїзду пішохода викинуло на смугу зустрічного руху, де на нього скоїв наїзд автомобіль "Citroen".
Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці пригоди. Ведеться слідство.
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