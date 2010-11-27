ДТП під Харковом: 1 загиблий, 9 поранених
12:10, 27 листопада 2010Разное
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ВАЗ зіткнувся з автобусом
Вчора, о 18.30 у Харківській області на 6-му км автодороги до аеропорту сталось зіктнення автомобіля “ВАЗ-2115” та автобуса “Богдан”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій автомобіля “ВАЗ” загинув на місці події, а водій та восьмеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до міської лікарні № 4 Харкова. Триває розслідування.
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