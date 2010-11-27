ДТП під Харковом: 1 загиблий, 9 поранених

Вчора, о 18.30 у Харківській області на 6-му км автодороги до аеропорту сталось зіктнення автомобіля “ВАЗ-2115” та автобуса “Богдан”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій автомобіля “ВАЗ” загинув на місці події, а водій та восьмеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до міської лікарні № 4 Харкова. Триває розслідування.