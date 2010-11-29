Wikileaks: головна опора Каддафі – медсестра-українка
05:20, 29 листопада 2010Разное
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Приголомшлива блондинка
Лівійський лідер Муаммар Каддафі рідко відпускає від себе українську медсестру. Про це свідчать внутрішні документи уряду США, які оприлюднив сайт Wikileaks, повідомляє Газета.ру з посиланням на The New York Times.
За даними американських дипломатів, її звуть Галина Колотницька, вона характеризується як «приголомшлива блондинка».
Каддафі, зазначає документ, «дуже покладається» на медсестру-українку.
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