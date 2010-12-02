Чому ми маємо мерзнути через «розборки» Київенерго з київською владою?

30 листопада Укргідрометцентр попередив про різке похолодання в Україні з 1 грудня: до «мінус» 23 в окремих регіонах. У Києві – до «мінус» 15.

Через годину після оприлюднення цього прогнозу «Київтрансгаз» обмежив газопостачання двох ТЕЦ компанії «Київенерго» - через борги. Близько 2 мільйонів жителів столиці залишилися без тепла.

Ви як хочете, але у мене склалося враження, що «Київтрансгаз» з нетерпінням чекав на морози, щоб вибивання боргів з «Київенерго» мало більший ефект.

Нагадаю, обмеження газопостачання мало місце на початку листопада – тоді ми одержали ледве теплу воду. Причина – борги КМДА у розмірі 860 млн. грн. за різницю в тарифах. 4 листопада на засіданні сесії Київради, де обговорювалася ситуація з початком опалювального сезону в столиці, заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК повідомив, що Київ зобов`язався погасити заборгованість перед «Київенерго» через різницю в тарифах упродовж тижня.

Але настало 30 листопада, і батареї, що враз вихололи і на роботі в центрі, і вдома на Оболоні, дали зрозуміти, що КМДА своїх обіцянок не виконала.

З прес-релізу «Київенерго» від 30 листопада: «... обмеження газопостачання обумовлене заборгованістю енергокомпанії за спожитий газ. До боргів привели несплата споживачами АК «Київенерго» за спожиту теплову і електричну енергію, а також невідшкодування Київміськдержадміністрацією різниці в тарифах на тепло. Так, зараз борг КМДА перед «Київенерго» (різниця в тарифах) складає 1,1 млрд. грн. При цьому борг енергокомпанії за природний газ також вже перевищив 1 млрд. грн.». У компанії пообіцяли, що робота ТЕЦ стабілізується відразу після вирішення питання щодо погашення боргу з компенсації різниці в тарифах. У «Київенерго» нагадали, що загальний борг усіх споживачів компанії становить 1,8 млрд. грн., з яких 0,8 млрд. грн., – борги за теплову енергію, 1 млрд. грн. – за електричну.

Борг КМДА, як бачимо, виріс. І це при тому, що Київ у вересні цього року залучив 1,5 млрд. грн. кредиту для погашення заборгованості перед “Київенерго”.

Крім того, 14 жовтня заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО, доповідаючи Київраді з питання внесення змін до бюджету столиці на поточний рік у зв`язку із заборгованістю міста перед “Київводоканалом”, заявив, що власті міста мають намір залучити в листопаді ще 800 млн. грн. кредиту на погашення бургу перед “Київводоканалом” і “Київенерго” за різницю в тарифах.

А після обмеження газопостачання ТЕЦ на початку листопада той же Р.КРАМАРЕНКО заявляв, що Київ направить на погашення боргу перед «Київенерго» ще 500 млн. - в рамках узгодженого цього року Кабміном двохмільярдного кредиту.

Чесно кажучи, я вже починаю плутатися в сумах кредитів, узятих Києвом на погашення боргів перед «Київенерго». Та і сам метод погашення боргів, накопичених унаслідок загравання Черновецким з його колишнім електоратом, за допомогою кредитів, які потім повертатимуться з бюджету міста, – тобто за наш з вами рахунок, – теж викликає багато запитань.

Ще подобається позиція «Київенерго»: ми не платитимемо постачальникам газу, поки не одержимо боргів від столичних властей і населення. При цьому наплювати на те, що 99% цього населення платять за послуги ЖКХ і за тепло зокрема. А цей 1% неплатників, напевно, живе в одному будинку з генпрокурором, мешканці якого заборговували комунальникам 500 тис. грн.

За великим рахунком, яке діло жителям Києва, які справно платять, до проблем «Київенерго» з Київміськадміністрацією і злісними неплатниками? Хай компанія придумає механізм, який дозволить не давати тепло і гарячу воду тим, хто не платить, – точково, а з КМДА розбирайтеся – ну, за прикладом малих підприємців, які протестують проти Податкового кодексу: намети поставте біля мерії, плакати напишіть: «Попов, поверни борги!»... Щось в цьому роді.

Та-ак, в будь-якій іншій країні споживачі, які справно платять, вже після першого обмеження подачі тепла засудили б «Київенерго» - роками б з киянами розплачувалася за невиконання договору про надання послуг. Але, на жаль, такий шлях не для нашої країни - судів, що йдуть проти можновладців, у нас просто немає.

Зате в нашій країні працівники комунальних послуг виявляють чудеса винахідливості. Приклад: я 10 років живу в будинку на Оболоні. Навпаки – теплотраса, пориви на якій трапляються щороку в листопаді-грудні, щороку - на 2 метри далі. Щороку ремонтна бригада дістає з-під землі 2 метри іржавих, зітлілих, більше схожих на решето труб, і їх замінює. Минулий грудень виключенням не був - труби прорвало в неділю в обід. На вулиці було 25 градусів морозу. Уявих, з якою швидкість вистигає панельний будинок – десь 2 градуси на годину. Я тоді, без перебільшення, молилася, щоб проводка витримала всі включені в будинку електрообігрівачі.

Віддаю належне ремонтній бригаді – вони працювали без перерви, з прожекторами, і близько години ночі батареї почали нагріватися. Все було, як і раніше, - дістали 2 шматки іржавого дірявого непотребу, що тридцять років тому був трубами. Приварили красиві нові труби, але чомусь тиждень не засипали їх. Жителі будинку дивувалися: навіщо повітря гріти? Виявилося – треба. Через тиждень привезли СТАРІ ТРУБИ – з латками!!! І поставили їх на місце. А нові – зрізали і відвезли. Напевно, на новий порив. Як їм вдалося залатати іржаве решето – дивуюся до цих пір. Лівша відпочиває! Пам`ятається тоді подумалась: поки у нас є такі кмітливці і умільці – наша країна непереможна!

P.S. Верховна Рада 1 грудня вирішила працювати без перерви. Причина – депутати замерзли, бідні, сесійна зала не опалюється... І це не зважаючи на те, що увечері 30 листопада столична влада обіцяла, що тепло негайно повернеться в будинки киян. Пізніше стало відомо що ВР заборговувала за комунальні послуги 1 млн. грн.

До вечора голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ запевнив, що у киян більше не буде проблем з опалюванням. За його словами, дана ситуація виникла у зв`язку із заборгованістю міста перед АЕК «Київенерго» за різницю в тарифах на теплопостачання в період 2009 - першу половину 2010 року. «Коли я прийшов працювати в КМДА, борг міста перед АЕК «Київенерго» складав 2 млрд. грн. За 5 місяців роботи нам вдалося скоротити заборгованість до 500 млн. грн.», - сказав О.ПОПОВ, пообіцявши «у п`ятницю, максимум - у понеділок» остаточно розрахуватися з АЕК «Київенерго». .

Але щось не збігається названа ним цифра з даними «Київенерго». Як би не вийшло, що через місяць ми з вами знову станемо заручниками «розборок» між столичною владою і тепловиками.

Марина Сингаївська